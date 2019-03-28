صحة غزة تقرر تحويل بعض جرحى مسيرة العودة للمستشفيات الأهلية

أفاد د.محمد أبو سلمية رئيس لجنة الطوارىء بمدينة غزة، بأنه سيتم تحويل بعض جرحى مسيرة العودة الكبرى إلى المستشفيات الأهلية ابتداءً من الثلاثين من الشهر الجاري الذى يصادف مليونية العودة الكبرى.

وأضاف أبو سلمية، أن القرار سيشمل حالات الأطراف السفلية و العلوية و الحالات البسيطة و حالات الغاز والتي لا تحتاج الي جراحة مخ واعصاب وجراحة اوعية وجراحة الصدر والبطن .

وأوضح أنه تم التنسيق مع النقاط الطبية و مجمع الشفاء بأن يتم تحويل الحالات المذكورة الى المستشفيات الاهلية التي تضم المستشفى الأهلي و القدس و الخدمة العامة و التعامل معهم وفق ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة عبر برنامج الايكو التابع للأونروا.

و قال د. أبو سلمية أن هذا الاتفاق يأتي في اطار افراغ اسرة المستشفيات و خاصة مجمع الشفاء و افساح المجال لجرحى جدد وجرحى من ذوي الاصابات الخطرة التي لا يمكن التعامل معها في المستشفيات الاهلية.