حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفةالمحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة شبان من الخليل، فيما تم دهم بلدتي عزون وخربة الاشقر في قلقيلية.

وافادت مصادر محلية ان قوة للاحتلال اعتقلت الأسير المحرر نعيم إسماعيل أبو تركي من منزله في خربة قلقس جنوب الخليل، والشاب مهاب عجارمة (21 عاماً) من منزله في مخيم العروب شمال الخليل.

كما داهمت منزلاً وفتشته في مدينة حلحول شمال الخليل، واعتقلت الفتى أحمد صبحي الصوص (17 عاما)، من مخيم الفوار الليلة الفائتة فيما تم اغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل المخيم ومنعت المواطنين من الدخول للمخيم أو الخروج منه.

واستهدف شبّان قوة راجلة من جيش الاحتلال بزجاجاتٍ حارقةٍ في بلدة عزون شرق قلقيلية فيما داهم جنود الاحتلال منزلاً في قرية عزبة الأشقر جنوب قلقيلية.

واندلعت مواجهاتٍ بين شبّان وقوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس، في ساعات الفجر.