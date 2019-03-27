د.ثابت: انتظام الدراسة في المدارس الحدودية بغزة رسالة تحدي للاحتلال

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت أن انتظام الدراسة في المدارس بقطاع غزة بصورة عامة، والمدارس الحدودية بصورة خاصة هو رسالة تحدي واضحة للاحتلال الذي يحاول عرقة العملية التعليمية.

وأوضح ثابت خلال زيارته لعدة مدارس حدودية شرق قطاع غزة أننا وجدنا التزاماً تاماً بالدوام المدرسي وعزيمة كبيرة من قبل الطلبة والمعلمين ومديري المدارس وأولياء الأمور على انتظام العملية التعليمية وعدم ضياع أي حصة دراسية، كما وجدنا همة كبيرة وعالية وهذا أمر مبهج للغاية.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن متابعة العملية التعليمية خاصة بعد التصعيد الصهيوني الأخير، كما تأتي في إطار حرص الوزارة للوقوف مع المدارس الحدودية وطلبتها والتضامن معهم ورفع معنوياتهم، وشملت الزيارة مدارس قريبة وعلى تماس من الحدود وهي: شهداء خزاعة الثانوية للبنات ، وشهداء خزاعة الثانوية للبنين شرق خانيونس، ومدرسة الشوكة الثانوية للبنات شرق مدينة رفح.

والتقى ثابت بالطلبة والمعلمين والهيئات التدريسية، واستمع منهم لشرح مفصل عن الواقع التعليمي مشدداً أن الأمور طيبة وأن هذا يثبت أن الجميع يناصر العلم والتعليم لأنه سلاح فعال نحو تحرير وطننا ودحر المحتل.

وخلال الزيارة عبر الطلبة والهيئات التدريسية وإدارات المدارس عن شكرهم الكبير لوكيل الوزارة، ووزارة التعليم على هذه الزيارة مؤكدين أنهم كمدارس حدودية يقفون على خط النار ويعانون من العدوان المتكرر والقصف لكنهم ينتظمون بالدراسة بشكل طبيعي ويشكلون شوكة في حلق الاحتلال ويؤكدون أن الشعب الفلسطيني شعب مقاوم وسينتصر بإذن الله.