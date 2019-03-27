الوزير صيدم يصادق على المرحلة الأولى من تعليمات تسريع التعليم

صادق وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم اليوم الأربعاء على المرحلة الأولى من تعليمات تسريع التعليم الفلسطيني لعام 2019م.

وأوضح صيدم في بيان صحفي، أن هذه التعليمات تعطي الطالب المتفوق الذي استوفى كامل شروط التسريع الحق في الانتقال عبر السلم التعليمي إلى صف دراسي أعلى بصف واحد من الصف الذي يدرس فيه.

وأشار صيدم إلى أنه ووفقا للتعليمات فإن التسريع في هذه المرحلة يشمل فقط النقل من الصف الرابع إلى السادس، ومن الصف السابع إلى التاسع، وذلك بموافقة الطالب وأولياء الأمور، وبترشيح من المعلمين، ومرور الطالب في الإجراءات وتحقيقه الشروط اللازمة للتسريع، مشيراً إلى أن الوزارة ستصدر قريباً قرارات فيما يتعلق باللجان التي سيتم تشكيلها للإشراف على هذه التعليمات، واعتماد النماذج والوثائق اللازمة لتطبيقها.

ولفت إلى أن تعليمات التسريع هي أحد المواد التي نص عليها قانون التربية والتعليم الفلسطيني، وهي أحد أهم محاور تطوير التعليم في فلسطين، وهي مرحلة من مراحل عديدة تسعى الوزارة لتطبيقها في السنوات المقبلة على صعيد تسريع التعليم، وأن هذه التعليمات تعد الخطوة الأولى على طريق وضع استراتيجية وطنية لرعاية الطلبة المتفوقين.

وقال صيدم إن تعليمات تسريع التعليم تضم اختباراً تحصيلياً يمثل أداةً لقياس مدى الفهم والتحصيل في مادة دراسية محددة، واختباراً للقدرات لقياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، والقدرة على الاستنتاج والقياس، كما تضم قوائم الخصائص السلوكية التي تعد أداةً تتضمن عدداً من السمات السلوكية؛ كالدافعية والاستقلالية والاتصال والقيادة.