غانتس: نتنياهو أصبح مصنعا للتشهير لكونه يعلم أنه سيخسر

صرّح بيني غانتس ، رئيس حزب الأزرق والابيض الإسرائيلي، مساء يوم الاربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أصبح مصنعًا للافتراء والتشهير لأنه يعلم أنه سيخسر في الانتخابات" ، والتفت إلى نتنياهو وقال "مواطنو كريات شمونة وسديروت" أنا مهتم بهم وهم منا ، وحملتك الانتخابية مملة لي يا تنياهو."

جاء تصريح غانتس للرد على حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو، الذي وصفه بأنه غير مستقر عقلياً لكي يعمل رئيس وزراء لإسرائيل.

وأضاف غانتس نتنياهو من جديد : "كن حذرًا ، يا بيبي ، حملتك مملة لي"

وتابع، أن نتنياهو خسر كل ضبط النفس وأصبح مصنعا للتشهير والأكاذيب ولذلك سيخسر وحملاته مملة وبعد ضرب تل ابيب مرتين بالخطأ لم يردع حماس فكيف سيردعها ان كانت ليس بالخطأ.

وحول التصعيد مع قطاع غزة، قال غانتس:" يجب أن نقضي على قادة حركة حماس ، ولا أسمح لهم بالقيام بالاستفزازات وإدخال الأموال لهم.

وأضاف "يجب أن يكون قادة حماس وغيرها من المنظمات عرضة للخطر ، ويجب تصفيتهم وعدم السماح لهم بإيماءات بأيديهم".

وأكمل غانتس: "نحن في خضم الأيام الصعبة في الجنوب" ، "إن أول التزام لي هو أمن إسرائيل. ولا تحل مشكلة غزة إلا بالقوة والعودة إلى عملية الاغتيالات.

وتابع: "لن أدفع لحماس الأموال ولن أتهرب منها، لكن بيبي نتنياهو يتحدث عن الردع، لكن حتى أعضاء مجلس وزرائه لم يردعوا.