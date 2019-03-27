"القومي" و"الجهاد": الجولان أرض عربية.. وتوحيد الجهود لإفشال "صفقة القرن"

استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، حنا الناشف في مركز الحزب، اليوم الثلاثاء، وفداً من "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" ضمّ ممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا، ومنسق العلاقات في لبنان شكيب العينا، ومسؤول العلاقات في بيروت محفوظ منوّر. وحضر إلى جانب الناشف نائب رئيس الحزب وائل الحسنية، وعميد العمل والشؤون الاجتماعية بطرس سعاده، وعضو المكتب السياسي وهيب وهبي.

وبحث المجتمعون الأوضاع على الساحة الفلسطينية في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وأكدوا على أنّ صمود شعبنا وتصدي المقاومة بقدرات عالية، عاملان أساسيان في إفشال أهداف العدوان، وفي تعميق حالة التخبط والوهن التي يعيشها كيان الاحتلال، من جراء تواصل عمليات المقاومة.

وشدّد المجتمعون على أهمية وجدوى التنسيق الحاصل بين فصائل المقاومة، في الرد على العدوان، ودعوا إلى رصّ الصفوف بمواجهة العدوان وإلى الإلتفاف حول خيار المقاومة سبيلاً لتحرير الأرض ودحر الاحتلال.

ولفت المجتمعون إلى أن العدو الصهيوني يحاول من خلال عدوانه التعمية على مآزقه الداخلية، غير أن المقاومة بما تملك من الإرادة والتصميم والقدرات قادرة على خوض مواجهة كبيرة، وبالتالي مضاعفة المأزق الصهيوني.

ودعا المجتمعون إلى ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني بمواجهة العدوان ورداً على تهديدات بنيامين نتنياهو في اجتياح القطاع، وتوحيد الجهود لإفشال صفقة القرن المستهدفة تصفية المسألة الفلسطينية.

ودان المجتمعون اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة الاحتلال على مرتفعات الجولان السوري، واعتبروا أن هذا الاعتراف لا قيمة له على الإطلاق، لأن الجولان أرض سورية وسيبقى سورياً وسيتحرر من الاحتلال. ولكن خطورة القرار الأميركي أنه يشكل انتهاكاً للمواثيق والقرارات الدولية، وتكريساً لشريعة الغاب الأميركية.

المجتمعون حيّوا وقفة أهلنا في الجولان المحتل رفضاً لقرار ترامب، وتأكيدهم على انتمائهم السوري. كما دعا المجتمعون الأمم المتحدة وسائر المؤسسات الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية رداً على القرار، ومن أجل حفظ هيبة المؤسسات الدولية كي لا يقع العالم في مهب الفوضى والحروب.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية وضرورة التواصل الدائم وتنسيق المواقف.