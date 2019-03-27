"الجهاد" و"الصاعقة" يشددان على ضرورة مواجهة العدوان ومؤازرة انتفاضة الأسرى

التقى وفد من "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"، ضم ممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا ومنسق العلاقات في لبنان شكيب العينا، ومسؤول العلاقات في بيروت محفوظ منور، مسؤول "الصاعقة" في لبنان أبو حسن غازي بمكتب التنظيم في مخيم مار الياس.

تداول المجتمعون بالأوضاع الفلسطينية وبخاصة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وأكدوا على أن رد القوى المقاومة كان عاملا أساسياً في إفشال العدوان وأهدافه، وارتدت نتائجه على الداخل الصهيوني مزيدا من التخبط في ظل احتدام أجواء معركة انتخابات الكنيست في التاسع من نيسان المقبل.

وشدد المجتمعون على ضرورة حشد الطاقات لدعم انتفاضة الأسرى داخل سجون العدو... والمشاركة الفاعلة في إحياء الذكرى الثالثة والأربعين ليوم الأرض الخالد، الذي يتزامن مع مرور عام على "مسيرة العودة وكسر الحصار" في الثلاثين من آذار الجاري... وحشد الطاقات لإفشال "صفقة القرن".

وأدان الجانبان القرار الأمريكي بشأن الجولان المحتل، الذي كان وسيبقى أرضا سورية عربية وسيتحرر من الاحتلال.