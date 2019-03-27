نتنياهو يوعز للجيش بتعزيز غلاف غزة بلواء مشاة وكتيبة مدفعية

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء يوم الأربعاء، مناقشات مع قادة المؤسسة الأمنية ومسؤولين آخرين، حول الوضع الأمني المتوتر في قطاع غزة.

وفقاً لموقع 0404 المقرب من جيش الاحتلال، في أعقاب الوضع الأمني المتوتر في قطاع غزة، أجرى نتنياهو مناقشات أمنية اليوم، بمشاركة رئيس الأركان ورئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي وكبار مسؤولي الأمن في مقر وزارة الأمن "الكرياه" في تل أبيب.

وأشار الموقع العبري إلي أن نتنياهو أصدر بعد هذه المشاورة الأمنية، تعليمات بتعزيز منطقة غلاف غزة بلواء مشاة آخر وكتيبة مدفعية أخرى.

وكان أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قرر مساء أمس الثلاثاء، تعزيز قواته في محيط غزة، قبل أن يتم إطلاق صاروخ من القطاع صوب "أشكول" في الغلاف.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه "بعد تقييم للوضع وبناء على توصيات نتنياهو، أمر كوخافي بإرسال لواء مشاة وكتيبة مدفعية إلى منطقة الجنوب في محيط قطاع غزة".

كما وافق كوخافي، وفق المتحدث، على تعبئة إضافية لقوات الاحتياط وإلغاء تبديل القوات في المهام.

كما أجرى كوخافي اليوم الاربعاء، تقييماً للوضع في فرقة غزة مع قائد القيادة الجنوبية رئيس الأركان استعدادا لمختلف السيناريوهات في قطاع غزة.

كما جرى مناقشة استعداد قوات التعزيز التي وصلت في الأيام القليلة الماضية والخطط التشغيلية.

وتنشر إسرائيل، منذ مساء الثلاثاء، قوات عسكرية على حدود قطاع غزة، استعدادا لمسيرات ينظمها فلسطينيون السبت، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لمسيرات "العودة وكسر الحصار"، و" يوم الأرض".