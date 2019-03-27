الملك عبد الله: القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، إن "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن" الذي يرفض الوطن البديل والتوطين.

وأكد الملك، خلال اجتماعه، الثلاثاء، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، بحضور مدراء الأجهزة الأمنية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أن القدسكانت سبب إلغاء زيارته إلى رومانيا التي اعترفت بها مؤخرا عاصمة لإسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن الملك عبدالله الثاني قوله: "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن".