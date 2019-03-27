10 نصائح لاقتناص أرخص سعر لتذاكر الطيران

التوفير في السفر لا يعني بالضرورة أنك لا تمتلك المال الكافي، لكن يساعدك في تنظيم برنامجك السياحي، فبدلا من قضاء أسبوع واحد في باريس أو فرانكفورت أو ميلانو مقابل 2000 دولار، يمكنك زيارة المدن الثلاث على مدار أسبوعين بالسعر ذاته، فقط ببعض من البحث والذكاء والمرونة في الأوقات والإجازات.

وإذا كان السفر هو المتعة الكبرى، فإن متعة الفوز برحلة سياحية اقتصادية لا تتجاوز ميزانيتك بمثابة متعة أخرى عليك اغتنامها، ربما يحتاج الأمر مزيدا من الخبرة في السفر لتصبح من قناصي الفرص، أو أن تتعرف على الحيل التي توفر لك أكبر قدر من ميزانتيك في رحلتك القادمة.

1- تعد "إيزي جيت" (Easyjet) أكبر شركة للطيران الاقتصادي في العالم، وتوفر للمسافرين 106 وجهات، ويعد موقع الشركة هو الأفضل والأسهل للبحث لعرضه كافة الرحلات من بلدك للدولة التي تحددها، ليظهر جدول به مواعيد الرحلات داخل مطارات الدولة الواحدة. كما يرشح لك أفضل سعر للتذكرة مع شركة طيران تقلك لمقاطعة قد تبعد قليلًا عن وجهتك، ومنها لتنتقل داخليًا بسعر أقل بكثير من الوصول مباشرة لوجهتك.

يوفر لك الموقع أيضًا، سواء استخدمت المتصفح أو التطبيق على الهاتف، فرصة الحجز المبكر بتحديد الشهر الكامل من "التقويم"، واختيار "مرونة مواعيد الرحلات" (Flexible on dates)، لتظهر لك أرخص الأوقات للسفر.

2- يساعدك موقع "سكاي سكانر" (Skyscanner) هو الآخر في تحديد الشهر أو العام بأكمله، إذا أردت من خلال "التقويم" اختيار الشهر بالكامل (Whole month) أو العام بالكامل (Whole year)، ليظهر لك فورًا مقدار الفارق بين يوم وآخر، الذي يصل أحيانًا لضعف ثمن التذكرة.

3- إذا كانت الخطط السابقة لشخص لديه مرونة في وضع خطط مستقبلية قريبة، فإن الخدع هنا لشخص قناص للفرص، فإذا كنت تنوي السفر الآن دون تأخير، يمكنك متابعة "ريان إير" (Ryanair)، التي تعد واحدة من أقل شركات الطيران تكلفة، وعادة إذا ما تأخرت شركات الطيران في إتمام بيع تذاكر الرحلة، فإنها تخفّض ثمن التذاكر ليفوز سعيد الحظ بتذكرة رخيصة مع وجبة مجانية بفضل متابعته هذين الموقعين.

4- على القناصين أيضًا متابعة موقع "إير فير ووتش دوغ" (Air fare watch dog) لتحديثه المستمر لانخفاض أسعار التذاكر، والفرص التي يجب اللحاق بها سريعًا، ومثله يقوم موقع "فلايت فوكس" (Flight fox) بالتقاط أفضل الأوقات لشراء تذاكر السفر.

5- إذا كنت تخشى التورط في رحلة بوقت غير مناسب، حيث الجو الحار والخانق، أو الفنادق ممتلئة والشوارع مكتظة، فيمكنك استخدام موقع "برايس أوف ترافل" (Price of travel)، الذي يتميز بتقديمه عرضًا متوازنًا بين أفضل وقت لزيارة وجهتك بالتوازي مع أفضل سعر للتذكرة، وذلك على مدار العام بأكمله، كما يعرض أقل البلدان تكلفة للزيارة، ويحدد لك تكلفة المعيشة، حسب مدة الإقامة، كما يقوم موقع "بادجيت ترافل" (Budget travel) بترشيح مواسم بعيدة عن الازدحام، والأسعار المرتفعة بالسوق والفنادق من أجل رحلة هادئة ورخيصة.

6- يمكنك الاستفادة من مديونية معظم شركات الطيران الأوروبية، لأن عملاءها لا يدفعون ثمن التذكرة كاملة، وكثيرًا ما تضطر للإعلان عن مزادات لبيع التذاكر من دون ضرائب ويستمر العرض لأيام أو ساعات، وربما ساعة واحدة، لذا عليك الاهتمام بمتابعة مواقع: Ryanair وEasyjet وMonarch وjetstar وVirgina ustralia.

7- هل سمعت من قبل عن المدن الذهبية؟ هي المدن التي توفّر لك خصمًا جزئيًا على تذكرتك إذا توقفت بها. وهي خدمة توفرها بعض شركات الطيران، وتظهر على موقع "إير فير ووتش دوغ" في شكل رحلات غير مباشرة، تمر فيها لساعات عدة على مدينة، ليمكنك زيارتها سريعًا، حتى تعود لطائرتك مرة أخرى، وبهذه الزيارة القصيرة، يمكنك توفير حتى 100 دولار من سعر تذكرتك، كما يمكنك على الموقع قراءة تدوينات المسافرين عن المدن الأجمل للوقوف بها.

8- فعّل إشعارات Better bidding وBiddingk for travel واستقبالها عبر فيسبوك أو تويتر أو بريدك الإلكتروني، لتنبيهك إلى أنه تم العثور على أرخص رحلة طيران إذا كنت مستعدًا لها، كما يوفر الموقعان لك أقل الأسعار لحجز الفنادق وأرخص المطاعم، ويقدمان لك أفضل المواعيد للزيارة عبر "الأسابيع الميتة" لكل مدينة حسب المواسم.

9- إذا كنت تملك مهارة، أو كنت فنانا موهوبًا، أو محترفًا في الرماية أو تناول أكبر كمية من الطعام، يمكنك الانتظار حتى نهاية عام 2019، وكل عام، ومتابعة مسابقات السفر، حيث يمكنك السفر مجانًا، فقط تابع، ويمكنك التعرف على تفاصيل مئات المسابقات لالتقاط الصور الفوتوغرافية، أو تناول الفلفل الحار، وحتى الغناء والتمثيل، وستحصل على تذكرة سفر مجانية، ورحلة تشمل الإقامة، والسياحة الداخلية بالدولة المنظمة للمسابقة، وإذا لم تكن محترفًا للقيام بأي شيء يبهرهم، فقط قم بتسجيل اسمك وادخل السحب على الرحلات المجانية مع الإقامة.

10- إذا كنت مستعدًا للقيام بمغامرة لن تتكرر، والتأقلم مع الفرص المتاحة إلى هذا الحد، يمكنك الآن التفكير في فرصة ركوب البحر. بقبولك العمل على أحد اليخوت مقابل أعمال بسيطة كالصيانة أو الطبخ، يمكنك السفر عبر البحر والإقامة مجانًا، من خلال متابعة العروض على موقع "Crew seekers" الذي يوفر لك مواعيد مفتوحة ورحلات لكافة البلدان، مع كافة المهام التي يمكنك تقديمها لهم. كما أن هناك من يحتاجون لجهدك حول العالم، ويعلنون باستمرار عن فرص للعمل مقابل إقامة مدفوعة وطعام على موقع Bbh أو Hostel world الذي يخدم 170 دولة.

نصائح للمبتدئين

هناك بعض النصائح التي يقدمها خبراء السفر للمسافرين الجدد، مثل:

- أرخص رحلات الطيران هي أول رحلة في الصباح، تليها رحلات الغداء والعشاء.

- ضع أغراضك في حقيبة صغيرة تستطيع اصطحابها معك بالطائرة لكي لا تضطر لدفع تكلفة وزن زائد في المطار.

- لا تسافر يوم الخميس أو الجمعة لأنهما من أيام الذروة وترتفع فيهما أسعار التذاكر.

- أرخص الأيام لحجز رحلتك هي الاثنين والثلاثاء.

- أفضل الأوقات على الإطلاق للسفر هو يوم الثلاثاء الساعة الثالثة، وأفضل أيام العودة هو الأربعاء.

- من الأفضل أن تشتري تذكرتك قبل السفر من 6 إلى 8 أسابيع قبل موعد رحلتك.