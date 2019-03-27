ليبرمان: نتنياهو يمول "الإرهاب"

هاجم وزير الحرب الإسرائيلي السابق افغدور ليبرمان، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب استمرار سياسته الأمنية الضعيفة في التعامل مع قطاع غزة رغم قصف "تل أبيب".

وزعم ليبرمان بأن نتنياهو يمول (الإرهاب) في إشارة إلى أن إسرائيل تنقل الأموال إلى حركة حماس في غزة لتخفيف فعاليات مسيرات العودة الكبرى، قائلاً: " نتنياهو يمول الإرهاب عن طريق السماح بدخول الأموال إلى حماس وإذا استمر نتنياهو بهذا النهج فإن قوة إسرائيل ستتراجع ومطالب حماس ستزيد".

وقال ليبرمان وفقاً للقناة السابعة اليوم الأربعاء: "هناك طريقة واحدة للحفاظ على أمن المستوطنين وعدم هروبهم إلى الملاجئ خشية من سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية على رؤوسهم.

وقال ليبرمان: "إن ردع حماس سيكون من خلال وقف الأموال التي يتم توجيهها إلى قطاع غزة"، مستشهداً بجملة وزير الحرب السابق إيهود أولمرت المشهورة على لسانه في الاعلام: "أوقفوا الأموال".