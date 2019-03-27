هنية: المقاومة قالت كلمتها والاحتلال فهم الرسالة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية معقباً على الاعتداء الإسرائيلي على غزة إن "المقاومة الفلسطينية قالت كلمتها والاحتلال فهم الرسالة".

ودعا هنية من على ركام مقر رئاسة الحركة الأربعاء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والضفة الغربية المحتلة للخروج في ذكرى يوم الأرض والمشاركة في مليونية العودة.

ووجّه التحية لكافة الأطراف التي سعت لإيقاف الغطرسة الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أنه سيتم إعادة بناء مقر قيادة الحركة الذي تعرض للتدمير، مشيرًا إلى أن المقر "رمز للصمود والتحدي".

وكانت المقاومة الفلسطينية تحدثت عن إبرام تهدئة مع الاحتلال تدخل الساعة العاشرة من مساء الاثنين، إلا أن الاحتلال واصل بعد هذا التوقيت عدوانه على قطاع غزة مما دفع المقاومة للرد على استمرار العدوان.