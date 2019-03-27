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5 إصابات خلال اندلاع مواجهات مع الاحتلال في البيرة

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 14:57 - 27 مارس 2019
حاجز الجلمة قرب جنين حاجز الجلمة قرب جنين
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أصيب خمسة شبان فلسطينيين اليوم الأربعاء، إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز "بيت إيل" شمال شرق البير بالضفة المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه نقلت خمس إصابات بين صفوف الشبان بجروح مختلفة، جراء قمع قوات الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، إن شبان فلسطينيون تصدوا لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز "بيت إيل"، فيما قمع جنود الاحتلال الشبان بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضحت بأن شبان فلسطينيين تمكنوا من حرق جيب عسكري تابع للاحتلال عند الحاجز عقب إلقاء زجاجة مالتوف.

احراق جيب


 

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