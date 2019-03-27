ليفربول قد يخسر نجم دفاعه في "موقعة توتنهام"

بسبب معاناته من إصابة في الظهر، تحوم الشكوك حول مشاركة الظهير الأيمن لليفربول ترينت ألكسندر أرنولد أمام توتنهام هوتسبير، في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وأجبرت الإصابة ألكسندر أرنولد على الخروج من تشكيلة إنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 قبل مواجهة التشيك والجبل الأسود، في فترة التوقف الأخيرة لخوض مباريات دولية.

وقال مدرب ليفربول يورغن كلوب لموقع النادي: "ترينت يشعر بألم في ظهره. لسنا متأكدين بنسبة 100 بالمئة من جاهزيته لذا سنتابع موقفه".

وأضاف المدرب الألماني: "ليس من الواضح إذا كان يمكن القول إنه يعاني من كسر أو شيء من هذا القبيل. الأمر لا يزال مقلقا بعض الشيء وهو لا يشعر أنه سليم تماما".

ومن المنتظر أن يكون السويسري شيردان شاكيري جاهزا بعد التعافي من إصابة في الفخذ، أبعدته مؤخرا عن تمثيل بلاده على المستوى الدولي، فيما كشف كلوب أن قلب الدفاع جو غوميز سيبدأ المران الجماعي.

ويغيب جوميز عن تشكيلة ليفربول منذ فترة طويلة.

وقال كلوب: "أعتقد أن غوميز غاب لحوالي 15 أسبوعا. هذه فترة طويلة لذا هو يحتاج إلى العودة إلى الجاهزية حتى نهاية الموسم".

وكان أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب وسط ليفربول، الذي لم يلعب منذ إصابة خطيرة في الركبة في أبريل الماضي، تعرض لانتكاسة بسيطة بعد التعرض لمشكلة عضلية خلال اللعب مع فريق تحت 23 عاما.

لكن المدرب الألماني قال: "أليكس يتحلى بالإيجابية وهذه ضربة لنا بعض الشيء. نحن نتحلى بالحذر بكل تأكيد. وأعتقد أنه سيكون في المران في غضون أسبوع واحد".

ويتصدر ليفربول الدوري بفارق نقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يتبقى له مباراة مؤجلة، لكن فريق كلوب قد يجد نفسه ثانيا قبل اللعب في "أنفيلد"، لأن سيتي سيحل ضيفا على فولهام صاحب المركز قبل الأخير، السبت.