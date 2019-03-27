اشكنازي ينتقد نتنياهو في التعامل مع غزة ويؤكد قوة الردع تنهار

أكد رئيس الأركان الأسبق في جيش الاحتلال الإسرائيلي جابي اشكنازي، أن طريقة نتنياهو في التعامل مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تجعلنا بيد قائد حركة حماس في القطاع يحيى السنوار.

وأوضح اشكنازي خلال مؤتمر معاريف الأمني اليوم الأربعاء، بان قوة الردع الإسرائيلية في قطاع غزة تنهار ويجب استعادتها بقدرة وإرادة وليس من خلال جدار دفاعي لا يحفظ لنا الأمن.

وزعم اشكنازي قائلاً: "حين كنت رئيساً للأركان في حرب لبنان الثانية حققنا الردع وها نحن نراه واقعاً بفضل القوة الجوية التدميرية، فمنذ نهاية الحرب وحتى اليوم لم ينم أحد من مستوطني شمال فلسطين المحتلة في الملاجئ".

وأضاف: "من غير المعقول استمرار إطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، ونقل الأموال لهم فهذه الطريقة ستجعلنا رهائن للسنوار".

وأشار اشكنازي إلى أن الجيش يجب أن يوجه ضربات مفاجئة وذات كلفة عالية ضد غزة، إضافة إلى تنفيذ عملية برية تشكل ضربة خطيرة للغاية لـ"حماس" ليس عن طريق تدمير المباني.

وأضاف: "بالأمس كنت في ناحل عوز وسديروت وسألت السكان ماذا يحدث؟ وقالوا لي نحن نصدق السنوار، حين أعلنت حركته أنه تم التوصل لوقف إطلاق النار"، موضحاً أن حياة المستوطنين في الجنوب لا تطاق ويجب التصرف بقدرة وإرادة وليس ببناء جدار دفاعي.

ولفت إلى أن الضفة الغربية المحتلة في عهده كانت آمنة بشكل كبير، ففي خلال 43 أشهر نجحنا في اغتيال 40 شخصاً في جنين ونابلس وطولكرم ومنعنا تنفيذ هجمات كبيرة ضد المستوطنين داخل "إسرائيل"، قائلاً: "نقول بصراحة غزة بحاجة إلى حسم".