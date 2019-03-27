"مهجة القدس": تدهور الحالة الصحية للأسير المضرب أحمد موسى

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن الأسير المجاهد أحمد حسين داود موسى (41) يعاني من تدهور ملحوظ في حالته الصحية جراء إستمراره في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (28) على التوالي رفضاً لسياسة الإعتقال الإداري.

وأضافت مهجة القدس أن الأسير موسى يعاني من هزال شديد وثقلٍ في الكلام ولا يقوى على الحركة نهائيا، إضافة الى عدم مقدرته على تحريك أقدامه ويده اليمنى.

وأشارت إلى أن الأسير موسى والمستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام منذ تاريخ 28/02/2019م؛ رفضاً لاعتقاله الإداري التعسفي، يرفض رفضاً تاماً تناول الماء والفيتامينات والأدوية.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد موسى من مواليد 15/09/1978م، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 07/11/2018م، وحولته للاعتقال الإداري التعسفي بدون اتهام.