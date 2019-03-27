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الهند تنجح بإسقاط قمر صناعي بصاروخ فضائي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:24 - 27 مارس 2019
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أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن نيودلهي أسقطت قمرا صناعيا في الفضاء، الأربعاء، بصاروخ مضاد للأقمار الصناعية، وأشاد بالاختبار باعتباره انطلاقة كبيرة في برنامج القوة الفضائية.

وأعلن مودي عن التجربة في كلمة للأمة بثها التلفزيون، وقال إن الهند ستكون رابع دولة فقط في العالم تستخدم هذه الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وأضاف مودي "الهند حققت إنجازاً غير مسبوق اليوم... الهند سجلت اسمها كقوة فضائية".

ويأتي هذا النجاح مع اقتراب الانتخابات العامة التي يخوضها مودي الشهر المقبل.

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