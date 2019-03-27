وقفةً تضامنية بغزة دعمًا للأسرى ورفضًا للعدوان

نظمت وزارة الأسرى وحركة الأحرار في غزة اليوم الأربعاء وقفةً تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال ورفضاً للعدوان على غزة الذي شنه الاحتلال على مدار اليومين الماضيين.

وحضر عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية ولجنة الأسرى والمحررين والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى أمام برج الشوا والحصري وسط مدينة غزة ورفعوا شعارات تُندد بالاعتداءات الإسرائيلية بحق الأسرى.

من جانبه، قال وكيل وزارة الأسرى بهاء المدهون "إن أسرانا في هذه الأوقات يخوضون معركة حقيقية وحرب تُشن عليهم ومُخطط لها منذ زمن بعيد وأن هذه الحرب حاليًا لا تستهدف احتياجاتهم وحقوقهم في الأسر فقط؛ ولكنها تستهدف عزتهم وكرامتهم وحياتهم".

وشدد أن ذلك الاعتداء بحق الأسرى "لم تكن وليدة هذه اللحظة ولم تكن حربًا مفاجئة ولكنها حرب خطط لها بقوانين من أعلى المستويات وأرادوا أن يعيدوا أسرانا إلى نقطة الصفر وأرادوا أن يجعلوهم أجسادًا بلا أرواح".

وذكر المدهون بعض أحداث نتيجة هذه المعركة بأن هناك العشرات من الأسرى ما زالوا مصابين ومنهم ما زالوا في حالة الخطر وبعضهم في المستشفى ولن يسمح لأي جهة بزيارتهم, وتم اقتحام وتفتيش كل الاقسام في كل السجون وتم سحب العديد من الادوات التي يحتاجها الاسرى , وفرضت عليهم غرامات مالية باهظة.

وأكد الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال أن هذه الإجراءات الظالمة التي تستخدم ضد أسرانا المقصود منها استخدام ورقة الأسرى في البازار الانتخابي الإسرائيلي وأن الاحتلال يعيش مرحلة انتخابات يريد أن يحسن من وضعه الانتخابي استغلالاً لقضية الأسرى والتضيق عليهم.

وأضاف بأن الأمر أكبر من ذلك بكثير وأن هذا الصراع هو صراع الوجود للقضية الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لمعركة الاستئصال وتصفية الحقوق والثوابت.

يُشار إلى أن عشرات الأسرى أصيبوا في اعتداءات قوات الاحتلال مساء الأحد على سجن النقب بينهم ثلاثة بحالة خطيرة.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال سبعة أسرى إلى مستشفى سوروكا العسكري في بئر السبع لتلقي العلاج بعد الاعتداء عليهم بقوة في سجن النقب.

وخلال المواجهات بالسجن، طعن أسير فلسطيني سجّانين إسرائيليين أصيب أحدهما بجراح خطيرة.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قالت إنها بعثت برسائل عاجلة للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية، لمطالبتهم بسرعة التدخل لوقف ما يجري من "مجزرة حقيقية بحق الأسرى في سجون الاحتلال".