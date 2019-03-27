رغم التهديدات "الاسرائيلية"..الهيئة الوطنية تعلن السبت إضراباً شاملاً للمشاركة في المسيرات

بالرغم من تواصل التحشيد "الإسرائيلي" والتعزيزات على حدود قطاع غزة ، لإفشال مسيرات العودة التي دعت لها الفصائل الفلسطينية في الذكرى السنوية الأولي لمسيرات العودة ، جددت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الأربعاء، تأكيدها على الإضراب الشامل يوم السبت ، القادم 30مارس 2019 ، مطالبة أبناء شعبنا للمشاركة في الفعاليات السلمية لمليونية الأرض والعودة التي ستنطلق يوم السبت القادم الساعة الواحدة ظهرا من كافة مناطق قطاع غزة المحاصر.

وأكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على أهمية مشاركة كل أبناء شعبنا في الضفة والقدس والشتات والـ48 لإحياء يوم الأرض الخالد لنؤكد على ضرورة الحفاظ على الطابع الشعبي والسلمي لكافة الفعاليات والمسيرات ، لقطع الطريق على مخططات العدو الذي يريد إراقة دماء المتظاهرين لإدخال هذا الدم الطاهر في بازار انتخابات الكنيست الصهيونية المقبلة.

طالبت أبناء شعبنا للتركيز في فعالياتهم وأنشطتهم على إحياء التراث الوطني والإبداعات المختلفة ليعلم العالم كله اصرار شعبنا على ممارسة حقه في الحياة رغم الحصار والعدوان .

مشددة في تأكيدها لأبناء شعبنا وخاصة الشباب لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من قناصة العدو المجرمين وعدم الابتعاد عن نقاط التجمع المخصصة والمحددة من قبل الهيئة ولجانها في مخيمات العودة ، والتعاون الكامل مع لجان النظام المنتشرة في أرجاء المخيمات الخمسة مع خالص تمنياتنا بالسلامة لأبناء شعبنا.

ويشار الى ان قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تواصل التحشيد والتعزيزات العسكرية على حدود قطاع غزة بعد جولة من تبادل لإطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية ، والاحتلال "الإسرائيلي" لفرض مزيداً من الضغط على القطاع ومحاولة افشال مسيرات العودة الكبرى ، والتفاوض تحت النار لكسب مزيداً من الوقت.