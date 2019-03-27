البرغوثي: سنحاكم قتله المسعف مزهر في المحاكم الدولية

قال الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس الاغاثة الطبية الفلسطينية، أن الإغاثة ستسعى لمحاكمة قتله الشهيد " ساجد مزهر" المسعف المتطوع في صفوفها في المحاكم الدولية.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار صباح اليوم بشكل عشوائي على الشبان الذين حاولوا التصدي لاقتحامها مخيم الدهيشة جنوب سرق بيت لحم، مما أدت إلى إصابة المسعف مزهر بإصابة قاتلة في الصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا لتلقي العلاج، حيث أعلن عن استشهاده فيما بعد.

وقال البرغوثي في بيان وصل ل" فلسطين اليوم " نسخه عنه:" استشهد و هو يؤدي واجبه الانساني نتيجة اطلاق جنود الجيش الاسرائيلي الرصاص الحي مباشرة عليه و هو يحاول اسعاف احد الجرحى ورغم انه كان يرتدي زي الاسعاف الطبي الواضح".

وتابع البرغوثي في بيانه أنه سيسعى لفضح جريمة القتل الوحشي التي ارتكبت ضد الشهيد، وجر مرتكبي الجريمة البشعة ليحاكموا في المحاكم الدولية.

وقال البرغوثي إن جريمة اغتيال شهيد الاغاثة الطبية ليست الاولى التي يرتكبها الاحتلال ضد طواقم الاغاثة ومختلف الطواقم الطبية الفلسطينية، اذ استشهدت قبل اقل من عام المسعفة في الاغاثة الطبية رزان النجار وهي تؤدي واجبها الانساني في قطاع غزة، واصيب العشرات من المسعفين والمسعفات في الضفة بما فيها القدس والقطاع.