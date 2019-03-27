استئصال ورم في النخاع الشوكي لأربعيني بمجمع الشفاء

أجرى د. حازم كحيل استشاري جراحة المخ و الأعصاب و العمود الفقري عملية استئصال ورم في النخاع الشوكي لمريض أربعيني , كان يعانى من آلام في الظهر و ضعف في القوى العضلية و خذلان في الأطراف السفلية و صعوبة الحركة.

وأوضح د. كحيل أنه تم اجراء صورة رنين مغناطيسي للمريض بشكل عاجل ,و التي أظهرت وجود ورم في النخاع الشوكي على مستوى الفقري الحادية عشر الصدرية حيث يملأ الورم 80% من القناة الشوكية.

وقال خلال لقاء إعلامي :"أجريت العملية للمريض من خلال توسيع القناة الشوكية و استئصال الورم من داخل النخاع الشوكي بحذر دون ايذاؤه ,معتبرا أن تلك العملية من العمليات الدقيقة جدا و الحرجة نظرا لوجود الورم في مكان خطير ,وحدوث أي خطأ سيعرض المريض للشلل السفلى الكامل.

و ذكر د. كحيل أن العملية استمرت لأربع ساعات متواصلة , حيث بدأ المريض يتعافى و يتحرك بسهولة و يخضع الان للمتابعة العلاجية .

و شارك في العملية د.مهند حنون وطاقم التخدير والعناية المركزة والتمريض ,مقدما الشكر لكل من ساهم في الدعم اللوجستي و الفني.