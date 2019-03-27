الاحتلال يمنع أهالي أسرى حماس في سجن جلبوع من الزيارة

تفاجأت والدة الأسير " براء ذوقان" من مدينة نابلس شمال الصفة الغربية، بعد وصولها إلى سجن جلبوع اليوم الأربعاء بقرار منعها وكل أهالي أسرى حماس من الزيارة.

وقالت والدة الأسير ذوقان إن إدارة السجن أبلغتهم بعدم أمكانية زيارتهم، ومنع كل الأسرى في أقسام حركة حماس من الزيارة، وهو ما تم أبلاغه أيضا للصليب الأحمر الدولي الذي تواصل مع إدارة السجون فيما بعد، والذي بلغ الأهالي بشكل رسمي بعدم السماح لهم بالزيارة.

يأتي هذا القرار بالرغم من اتصال العائلات بالصليب الأحمر قبل الخروج للزيارة، وتأكيده على بقاء مواعيد الزيارة كما كانت مقررة فيما قبل، دون أيه ألغاء.

وتخرج عائلات الأسرى للزيارة منذ فجر اليوم، حتى تتمكن من الوصول إلى السجن، الواقع في بيسان أقصى سمال فلسطين المحتلة.

وقالت والدة الأسير ذوقان، المعتقل منذ ثمانية أشهر، أن باقي الأهالي دخلوا للزيارة فيما بقي قرابة ال50 من أهالي الأسرى في الخارج حتى تم تبليغهم من قبل الصليب بألغاء زياراتهم.

وتأتي هذه الخطوات في أعقاب الإجراءات العقابية التي تفرضها مصلحة السجون الإسرائيلية على أهالي الأسرى، حيث أبلغت عدد كبير من أهالي الأسرى بسحب تصاريح الزيارة الخاصة بهم، أو سحبها خلال على الحواجز خلال توجه الأهالي إلى الزيارة.

وترتبط الإجراءات الأخيرة بعمليات القمع التي وقعت لأقسام أسرى حماس في النقب ( أقسام 3،4،7) يوم الأثنين الفائت، وقام على إثرها أثنين من أسرى الحركة بطعن سجانين، حيث لا تزال مصلحة السجون تفرض عقوبات على الأسرى.