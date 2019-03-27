"روسيا" تعلّق على خطة التسوية الإسرائيلية في سوريا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين لا يعرف عن أي خطة تسوية في سوريا تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال بيسكوف للصحفيين في إجابة على سؤال عما إذا كان نتنياهو قد نقل إلى ترامب وبوتين خطة لإنهاء الأزمة في سوريا: "لا لم يحدث خلال زيارة نتنياهو في شهر شباط/فبراير، ولا أستطيع تأكيد ذلك".

وأضاف بيسكوف قائلا " أعني أن في هذه الحالة هناك حاجة إلى بعض التوضيحات من إسرائيل حول أي خطة يدور الحديث ".

وردا على سؤال توضيحي عما إذا كان قد تم نقل أي وثيقة، قال بيسكوف: "لا، ماذا كان السيد نتنياهو يعني عندما تحدث عن هذا؟".