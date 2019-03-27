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#غزة_تقاوم: مواقع التواصل الاجتماعي تنتصر لها

  • فلسطين اليوم - غزة - خاص
  • 10:40 - 27 مارس 2019
غزة تقاوم2 غزة تقاوم2
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وسط صمت عربي ودولي، تواصل "إسرائيل" عدوانها على قطاع غزة، تقصف وتهدم وتصيب وتدمر بصواريخ فتاكة مدمرة، لا يقابلها سوى إرادة الفلسطينيين وصلابتهم وجلدهم، يقاومون بأبسط الإمكانيات ويدافعون عن أرضهم، فباتت مقاومتهم هي العنوان الأبرز.

"#غزة_تقاوم" كان العنوان البارز والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وفق متابعة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، وبات ترند عالي على موقع تويتر الشهير، حيث أبدى المعلقون اعجابهم بمقاومة أهل غزة للعدوان "الإسرائيلي".

ففي خلال اليومين الماضيين شنت "إسرائيل" عدواناً كبيراً على قطاع غزة، استهدفت خلاله بنايات سكنية ومنشآت مدنية، ومقرات وأراضي زراعية، أسفرت عن إصابة 10 مواطنين، فيما أغلقت المعابر ومنعت الصيادين من دخول البحر وممارسة عملهم.

رضا محمد كتبت: "صباح المقاومة صباح كسر شوكة العدو صباح الخير يا غزة العزة  #غزة_تقاوم".

محمد الجخبير كتب في تغريدته:" الصورة الجماعية بها دائماً شخص مفقود يتنازل عن مكانه ليلتقط الصورة، وهكذا هي الحياة، قد تتنازل يوماً عن مكانك فيها لسعادة من تحب!، لذلك وجدت مدينة صغيرة إسمها  ( غزة )، تتنازل عن كل شيء من أجل أن تستعيد كرامة أمة ومسرى النبي  ﷺ، #غزة_تحت_القصف، #غزة_تقاوم.

فيما علقت ملاك وهبي:"من الجنوب اللبناني هنا غزة .. مع غزة واهلها ومقاومتها حتى ينقطع النفس .. #غزة_تقاوم"

 

 

 

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