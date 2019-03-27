"الجهاد" تدين استمرار السلطة باعتقال القيادي أبو صفية في رام الله

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطيني، اليوم الأربعاء، استمرار أجهزة أمن السلطة اعتقال الأخ المجاهد رياض أبو صفية (59 عاما) لليوم الخامس على التوالي، مشيرة إلى أنه بالأمس جرى تمديد اعتقاله لمدة 15 يوما بشكل هزلي وبتهم تتعلق بالنشاط السياسي والاجتماعي.

وقالت الحركة في بيان صحفي لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، إن الأخ المجاهد رياض أبو صفية وهو أسير محرر أحد مبعدي مرج الزهور وقيادي في حركة الجهاد الاسلامي، يتعرض لمعاملة سيئة وتحقيق قاسٍ من قبل جهاز المخابرات الذي اعتقله السبت الماضي.

واستنكرت بشدة استمرار الاعتقالات السياسية بشكل عام واعتقال الأخ الأستاذ رياض أبو صفية الذي ذاق الامرين على يد الاحتلال.

وطالب الحركة بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين السياسيين ووقف كل أشكال الملاحقة التي تتم على خلفية الانتماء السياسي والنشاط الاجتماعي وعلى خلفية مقاومة الاحتلال.