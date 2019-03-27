شهيد من بيت لحم متأثراً بجراحه التي أصيب بها فجراً خلال اقتحام مخيم الدهيشة

أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء ، عن ارتقاء الشهيد الشاب ساجد مزهر متأثراً بجراحه التي أصيب بها فجراً .

وقالت المصادر ان المسعف المتطوع ساجد مزهر 17 عاماً استشهد متأثرا بحراجه التي أصيب بها خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة ببيت لحم...

ويعمل مزهر كمسعف متطوع في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، وأصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت فجر اليوم، في مخيم الدهيشة، ونقل على إثرها إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا لتلقي العلاج ووصفت حالته بالخطيرة، حيث ارتقى شهيدا على إثرها.