الاحتلال يفرض عقوبات قاسية على عشرات الأسرى

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء، إن إدارة سجون الاحتلال فرضت عقوبات قاسية على عشرات الأسرى، بدعوى مشاركتهم في التصدي لوحدات القمع.

وأوضح أبو بكر أن إدارة سجون الاحتلال فرضت غرامات مالية على الأسرى بعشرات آلاف الشواقل، وقامت بتحميلهم تكاليف مضاعفة على إحراق 4 أقسام من سجن النقب، كما حولّت أسرى إلى المحاكمة بدعوى طعن سجّانين، ويتوقّع أن تفرض عليهم غرامات مالية أيضًا.

وأضاف: شملت العقوبات بحق الأسرى منع زيارات الأهالي، ومنع الخروج إلى الاستراحة "الفورة"، والعزل الانفرادي في الزنازين على عدد من الأسرى.

وأشار أبو بكر إلى أن الأوضاع داخل سجون الاحتلال قابلة للتصعيد في أي لحظة، لافتًا إلى وجود عمليات اقتحام تطال كافة السجون، بعد قرار قوات الاحتلال تركيب أجهزة تشويش وكاميرات في الأقسام.