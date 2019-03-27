رغم التعزيزات العسكرية.. الوفد المصري الى غزة لإقناع الفصائل بما في جعبته

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في عددها الصادر صباح اليوم، عن أن الوفد المصري سيدخل لقطاع غزة اليوم أو غدا، كاشفة المهام التي يحملها.

وقال أليكس فيشمان المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت"، إن التقارير التي تشير إلى مواصلة جيش الاحتلال إرسال تعزيزات عسكرية إلى حدود قطاع غزة، لن يمنع الوفد المصري الذهاب لغزة.

وأشار فيشمان ، إلى أن الوفد المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الحق مسؤول الملف الفلسطيني وفي المخابرات المصرية، سيصل قطاع غزة لتشجيع الفصائل على توقيع اتفاقية التهدئة مع الاحتلال.

وأوضح فيشمان، أن اتفاق التهدئة سيشمل الهدوء خلال الأشهر القادمة، إضافة لإعادة تأهيل غزة بجميع المقومات الحياتية.

ولفت إلى أن التوقيع على اتفاق التهدئة، سيتم مقابل وقف "الأعمال الخشنة" على السياج الفاصل، ووقف إطلاق البالونات الحارقة، مبيناً بأن الاتفاق إذا تم تنفيذه سيكون تتويجاً دراماتيكيا لجهد طويل الأمد.

وبيّن المحلل الإسرائيلي بأن ما حدث خلال اليومين السابقين بين غزة و"إسرائيل" من تصعيد لم يكن عسكرياً بالدرجة الأولى بل كان حدثاً سياسياً واضحاً.

وأكد المحلل السياسي الإسرائيلي بأن نتائج التصعيد في الأيام الأخيرة، ستظهر بعد يوم السبت القادم في ذكرى مليونية يوم الأرض، في حال لم يتم توقيع اتفاقية التهدئة بين "حماس" و"إسرائيل".