نتنياهو يخصص 8 ملايين شيكل لمزارعي مغلف غزة ليحصدوا مزارعهم بسرعة

قرر مكتب نتنياهو ووزارة الزراعة الاسرائيلية ووزارة المالية دعم مزارعي مغلف غزة ب8 مليون شيكل للقيام بعملية حصاد مبكره لثمار الحقول القريبة من السياج الفاصل مع قطاع غزة والتي تبعد عن السياج ما بين 7 الي 10 كيلو .

وقال موقع المستوطنين 7 انه سيُطلب من المزارعين بحصاد الخضار التي نضحت لمرحلة النصف " نص خضراء" قبل نضوج ثمارها بالكامل والحديث يدور عن حصاد للقمح والشعير وجميع الخضار خشية من ان تحرق بسبب البالونات الحارقة

اما خبير بالشأن "الإسرائيلي" قال بأن السبب لقرار نتنياهو هو قرار احترازي من مغبة تدهور الوضع الامني مع قطاع غزة ، واعطاء الاوامر للدبابات للتقدم نحو السياج الفاصل وحينها ستدمر الدبابات جميع الحقول المزروعة، كما تم ابأن حرب 2014 حيث عندما تقدمت الدبابات دمرت جميع حقول مستوطني غزة وكانت الاضرار حينها بعشرات ملايين الشواكل .