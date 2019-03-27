ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

نتنياهو يخصص 8 ملايين شيكل لمزارعي مغلف غزة ليحصدوا مزارعهم بسرعة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 09:00 - 27 مارس 2019
اراضي اراضي
مشاركة

قرر مكتب نتنياهو ووزارة الزراعة الاسرائيلية ووزارة المالية دعم مزارعي مغلف غزة ب8 مليون شيكل للقيام بعملية حصاد مبكره لثمار الحقول القريبة من السياج الفاصل مع قطاع غزة والتي تبعد عن السياج ما بين 7 الي 10 كيلو .

وقال موقع المستوطنين 7 انه سيُطلب من المزارعين بحصاد الخضار التي نضحت لمرحلة النصف " نص خضراء" قبل نضوج ثمارها بالكامل والحديث يدور عن حصاد للقمح والشعير وجميع الخضار خشية من ان تحرق بسبب البالونات الحارقة

اما خبير بالشأن "الإسرائيلي" قال بأن السبب لقرار نتنياهو هو قرار احترازي من مغبة تدهور الوضع الامني مع قطاع غزة ، واعطاء الاوامر للدبابات للتقدم نحو السياج الفاصل وحينها ستدمر الدبابات جميع الحقول المزروعة، كما تم ابأن حرب 2014 حيث عندما تقدمت الدبابات دمرت جميع حقول مستوطني غزة وكانت الاضرار حينها بعشرات ملايين الشواكل .

متعلقات