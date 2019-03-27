لليوم الثالث: بحرية الاحتلال تغلق البحر بشكل كامل وتمنع الصيادين من دخوله

تواصل بحرية الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الثالث على التوالي، منع الصيادين من الدخول للبحر وممارسة عملهم.

وأوضح زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي، أن بحرية الاحتلال مازالت تمنع دخول الصيادين لليوم الثالث على التوالي وتمنعهم من ممارسة عملهم حتى في المناطق المسموح بها سابقا.

وأضاف، أن بحرية الاحتلال تفرض إغلاقاً كاملاً على البحر، فيما تنتشر زوارق الاحتلال في مناطق قريبة من الشواطئ.

وكانت قوات الاحتلال منعت الصيادين من دخول البحر من جملة القرارات التعسفية التي أقرتها خلال اليومين الماضيين الذي شهد تصعيداً كبيراً على قطاع غزة.