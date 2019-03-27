محلل "إسرائيلي": المطالبة بحملة عسكرية على غزة يجب أن تتأجل

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، في تحليل نشرته اليوم الأربعاء، أن مطالبات المسؤولين "الإسرائيليين" بحملة عسكرية شاملة على قطاع غزة، يجب أن تتأجل لما بعد الانتخابات "الإسرائيلية".

وقال المحلل "الإسرائيلي" في الصحيفة مئير أندور أن كل التصريحات والانتقادات الجارية الآن حيال عمل الجيش والحكومة "الإسرائيلية" تتم لاعتبارات انتخابية ويجب أن لا تملي طريقة العمل.

ورأى، أن حملةً شاملةً على غزة يجب أن تتأجل إلى ما بعد الانتخابات، إلا إذا انعدمت كل الامكانيات.

وتابع: بعد الانتخابات يمكن للجميع أن يطالب بمثل هذه الحملة، وإن تمت ستتم لاعتبارات موضوعية وليس بسبب مزايدات انتخابية وتحت رأي مجموعات واتس اب وصفحات الفيس بوك والمنافسين، مضيفاً أن الصاروخ الذي أطلق إلى منطقة الشارون كان "عملية انتخابات" متوقعة مسبقا.

ويعتقد أندور أن هناك مصلحة واضحة لعرض حكومة بنيامين نتنياهو كضعيفة، من أجل إسقاط الحكومة "الإسرائيلية" الحالية ورئيسها في الانتخابات.