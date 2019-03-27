محلل"هآرتس":مصر توصل رسالة لحماس بشأن الصواريخ التي تطلق من غزة

أكد محرر الشؤون العربية في هآرتس " تسيفي برئيل"انه بعد بضع ساعات على سقوط الصاروخ في مستوطنة مشميرت، نقلت حماس لمصر رسالة مستعجلة بأنها ليست هي التي اطلقت الصاروخ.

اضافت حماس أنها تجري تحقيق معمق من اجل العثور على المسؤولين عن الاطلاق.

وقال المحلل ان مصر وايضا "إسرائيل" لا تصدقان "الاطلاق بالخطأ"، في المحادثات الشديدة بين رجال المخابرات المصرية وقيادة حماس ، على حد زعم الصحيفة.

أوضح المصريون بأن الصاروخ سيعرض للخطر ليس فقط حياة سكان غزة، بل ايضا التفاهمات التي توصلت اليها حماس مع مصر في الشهر الماضي ، على حد زعمه.