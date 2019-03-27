مجلس الأمن يناقش اعتراف ترمب بسيادة "إسرائيل" على الجولان

يناقش مجلس الأمن الدولي، قرار الولايات المتّحدة الأميركية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتل، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع من أجل تجديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة بين إسرائيل وسوريا في الجولان، والمعروفة باسم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف".

وكانت البعثة السوريّة لدى الأمم المتّحدة، طلبت من رئاسة مجلس الأمن، التي تتولاها فرنسا في شهر آذار/مارس، أن تُحدّد موعداً لعقد اجتماع عاجل بهدف "مناقشة الوضع في الجولان السوري المحتلّ والانتهاك الصارخ الأخير من قِبل دولة دائمة العضويّة لقرار مجلس الأمن ذي الصلة".

يذكر أن الرئيس الاميركي وقع الاثنين المنصرم إعلاناً يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوريّة التي احتلّتها عام 1967 وضمّتها عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.