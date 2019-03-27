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كحلون يطالب بالانفصال كلياً عن قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 08:50 - 27 مارس 2019
موشيه كحلون موشيه كحلون
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قال وزير المالية "الإسرائيلي" وأحد وزراء الكابنيت موشيه كحلون أن " الوضع الذي تحدد فيه المقاومة في غزة متي تبدأ ومتي توقف النار وضع لا يقبله العقل.

وحسب موقع "ولاه نيوز"، فعلى ضوء التوتر الأمني المتواصل بين "إسرائيل" وقطاع غزة، قال كحلون:" علينا في "إسرائيل" أن نتخذ قرار شجاع بالانفصال كلياً عن قطاع غزة، فحماس كيان ارهابي بكل معني الكلمة".

وتابع: إن لم نفعل ذلك كخطوة استراتيجية وفق جداول زمنية ستتواصل المعارك بيننا وبين غزة من حين لآخر، فعلينا أن نتخذ قرارات سياسية يفرضها الواقع وننفصل كليا عن قطاع غزة.

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