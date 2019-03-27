أربعة إصابات خلال مواجهات بمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

أصيب أربعة شبان خلال مواجهات أندلعت بعد اقتحام الاحتلال لمخيم الدهيشة الواقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة بيت لحم صباح اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي بعد تصدي الشبان لاقتحامها، مما أدى إلى إصابة الشبان الأربعة، ومن بينهم مسعف في الإغاثة الطبية.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم في ساعات الفجر الأولى واعتقلت شابين هما "محمود وليد اللحام" و"معالي معالي"، قبل أن تنسحب وتعاود الاقتحام بشكل واسع عند ساعات الصباح الأولى.

وبحسب المصادر فقد أقتحم المخيم من ثلاثة محاور وأنتشر الجنود على أسطح المنازل وقاموا بمداهمة العشرات المنازل، تزامنا مع تصدي عشرات الشبان لها واندلاع مواجهات في أحياء متعددة من المخيم.

وخلال المواجهات أصيب الشبان الأربعة بإصابات متفاوتة، نقلوا للعلاج في الجمعية العربية حيث يخضع أحد الشبان، وكان قد أصيب بالرصاص الحي في الصدر، لأجراء عملية جراحية ووصفت حالته بالمستقرة، فيما أصيب الثلاثة الشبان بإصابات في الكتف و البطن واليد.