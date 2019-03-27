إصابات واعتقالات خلال مواجهات في الضفة والقدس

أصابت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مسعف بالرصاص الحي في مواجهات بمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقلت ثلاثة شبان اخرين.

ووفق مصادر محلية، فإن مواجهات اندلعت على الشارع الرئيس القدس- الخليل بين الشبان وقوات الاحتلال اثر اقتحامها المخيم، حيث اطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة 3 شبان بينهم مسعف اصيب بعيار ناري في الكتف، نقل الى احد المشافي لتلقي العلاج.

هذا واندلعت المواجهات عقب اقتحام الاحتلال المخيم لاعتقال ثلاثة شبان، هم: محمد رزق هماش (21 عاما )، ومحمود وليد اللحام، ومعالي عيسى معالي (27 عاما )، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وسلمت قوات الاحتلال بلاغات استدعاء لعدد من الشبان في دير أبو مشعل والخليل.

وعرف من بين المعتقلين :

١. علي راسم البرغوثي- دير أبو مشعل غرب رام الله

٢. محمد الماكن- دير أبو مشعل

٣. براء ذيب الهندي- دير أبو مشعل

٤. محمد رشاد زهران- دير أبو مشعل

٥. محمود نافع- دير أبو مشعل

٦. أكرم فاتح سمحان- دير أبو مشعل

٧. عادل هيثم عطا- دير أبو مشعل

٨. يوسف نظمي عطا- دير أبو مشعل

٩. منصور عطا (شقيق الشهيد أسامة عطا)- دير أبو مشعل

١٠. أحمد عطا- دير أبو مشعل

١١. محمد البيطار- رام الله

١٢. محمود وليد اللحام- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

١٣. الفتى المحرر عبادة عواد- نابلس

١٤. قسم باسم جبارين- مخيم جنين

١٥. الفتى سلطان عامر- جنين

١٦. معالي معالي- مخيم الدهيشة

واعتقال ٣ شبان من عائلة القاضي في ضاحية الزراعة قرب مخيم الجلزون شمال رام الله.