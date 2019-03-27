" تعليم غزة " يوضح حقيقة تعطيل الدوام في المدارس

أفادت وزارة التربية والتعليم بغزة، بانتظام الدراسة في مدارس وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة يوم الأربعاء بشكل طبيعي، نافية ما يتم تداوله بتعطيل الدراسة.



وكانت وزارة التربية والتعليم في غزة دعت إلى عدم التعاطي مطلقًا مع أي خبر خاص بالتعليم إلا من خلال وكيل الوزارة زياد ثابت ومدير عام العلاقات الدولية والعامة معتصم الميناوي.



يشار إلى ان مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن تعطيل دوام المدارس في قطاع غزة الاربعاء بسبب التصعيد الإسرائيلي المتواصل.



يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد مساء يوم الثلاثاء غاراته على قطاع غزة حيث قصف مواقع للمقاومة في خانيونس في حين ردت المقاومة بإطلاق صواريخ على البلدات المحاذية للقطاع.