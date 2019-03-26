خبير:نتنياهو ينتظر استكمال وصول لوائي الاحتياط للحدود لينفذ الضربة

حذر الخبير ففي الشأن "الإسرائيلي" في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، فادي عبد الهادي من مغبة قيام الجيش الاسرائيلي بضربة مفاجئة لقطاع غزة خلال الساعات المقبلة، او حتى الليلة.

وقال الخبير : "رغم ان نتنياهو اعطى التعليمات للجبهة الداخلية لإعادة الحياة الطبيعية لسكان الكيبوتسات في مغلف غزة الا انه من جانب اخر وعلى قدم وساق لا زالت قوات الاحتلال تدفع بمزيد من الدبابات ووحدات جيش الاحتياط لمنطقة الحدود مع قطاع غزة".

ولا يستبعد الخبير بان يكون صمت نتنياهو قبل سقوط الصاروخ الاخير على منطقة اشكول وبعد سقوطه واعطاء التعليمات لسكان غلاف غزة ما هو الا جزء لتضليل الفصائل من رد محتمل .

و وفقاً للخبير، فعلى ما يبدو ان نتنياهو ينتظر استكمال الجيش لوصول كل القوات البرية ولوائي جيش الاحتياط للحدود لتنفيذ الضربة الجوية والتي ربما ستكون قوية جداً.