سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة

تشن طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات جوية على مواقع وأهداف مناطق متفرقة بقطاع غزة .

وذكر مراسلنا، أن الاحتلال استهدف موقعًا تابعًا للمقاومة بمنطقة معا جنوب شرق خانيونس، مضيفًا أن طائرات الاستطلاع نقطة رصد تابعة للمقاومة شرق خان يونس، ما أدى لوقوع أضرار مادية جسيمة في الأماكن المستهدفة دون أن يبلغ عن إصابات.

وزعم جيش الاحتلال أن الغارات على غزة تأتي ردًا على إطلاق صاروخ من قطاغ غزة نحو أشكول واستمرار اطلاق البالونات تجاه الأراضي المحتلة.

ويدّعي جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخ أطلق من غزة وانفجر في أرض مفتوحة بمجمع اشكول الاقليمي.

يشار إلى أن ثمانية مواطنين أصيبوا أمس الاثنين، جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مباني سكنية ومواقع ومنشآت وأراض زراعية في كافة مدن وبلدات قطاع غزة.

صفارات الانذار تدوي في محيط مستوطنات غلاف غزة

طائرات الاحتلال الحربية تستهدف مواقع للمقاومة الفلسطينية بخان يونس جنوب القطاع

استهداف موقع للمقاومة قرب طريق صلاح الدين في معن حي المنارة بخان يونس.

طائرات الاحتلال تستهدف موقعا للمقاومة شرق خان يونس للمرة الثالثة بعدد من الصواريخ

صفارات الانذار تدوي في محيط مستوطنات غلاف غزة

يتبع...