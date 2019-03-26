الاحتلال ينشر صورا نادرة للرئيس السادات

تمر اليوم، 26 مارس/ آذار 2019، الذكرى الـ40 لمعاهدة السلام بين "إسرائيل" ومصر، المعروفة باتفاقية "كامب ديفيد".

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة خارجية الاحتلال على حسابها الرسمي "تويتر" صورا وصفتها بـ"النادرة" للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات أثناء مشاركته في مفاوضات السلام مع "إسرائيل" في كامب ديفيد الأمريكي، عام 1977.

وقالت الصفحة: "في مثل هذا اليوم، في 26 مارس عام 1979، تم في واشنطن التوقيع على معاهدة سلام تاريخية بين "إسرائيل" ومصر.

وتابعت: "صافح الرئيس المصري أنور السادات رئيس الوزراء "الإسرائيلي" مناحيم بيغين، وبهذه المناسبة نشرت المكتبة الوطنية هذه الصور النادرة".

ووقعت معاهدة السلام المصرية "الإسرائيلية" في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة في 26 مارس 1979 في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد لعام 1978، ووقَع عليها الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء "الإسرائيلي" مناحيم بيغن، وشهدها رئيس الولايات المتحدة جيمي كارتر.

ونصت الاتفاقية على وقف حالة الحرب التي كانت قائمة بين البلدين منذ الحرب العربية "الإسرائيلية" عام 1948 وتطبيع العلاقات وسحب "إسرائيل" الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء التي كانت احتلتها خلال حرب الأيام الستة في عام 1967، ووافقت مصر على ترك المنطقة منزوعة السلاح، وينص الاتفاق أيضا على حرية مرور السفن "الإسرائيلية"إسرائيل تنشر صورا نادرة للرئيس السادات عبر قناة السويس والاعتراف بمضيق تيران و‌ خليج العقبة ممراتٍ مائية دولية، وهذا الإتفاق جعل مصر أول دولة عربية تعترف رسميا بإسرائيل.