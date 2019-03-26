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الحساينة: هدم 30 وحدة سكنية وتضرر 500 جزئياً خلال العدوان الاخير

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:57 - 26 مارس 2019
أم هاني الحويطي1 أم هاني الحويطي1
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أعلن وزير الأشغال العامة والاسكان مفيد الحساينة أن أضرار العدوان الاسرائيلي الأخير على غزة بلغت 30 وحدة سكنية هدمت كليا، فيما تعرضت للأضرار الجزئية 500 وحدة سكنية أخرى.

وأشار في بيان للوزارة الثلاثاء، إلى أن طواقم الوزارة الهندسية والفنية شرعت منذ ساعات الصباح بحصر أضرار العدوان وقامت آليات ومعدات الوزارة بفتح الطرقات المغلقة بفعل الركام .

وشدد الوزير الحساينة على أن الوزارة تبذل كل الجهود الممكنة وبالتواصل والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الدولية بهدف إزالة آثار العدوان والتخفيف من معاناة المواطنين واستكمال مشاريع إعادة الاعمار.

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