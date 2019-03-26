الحساينة: هدم 30 وحدة سكنية وتضرر 500 جزئياً خلال العدوان الاخير

أعلن وزير الأشغال العامة والاسكان مفيد الحساينة أن أضرار العدوان الاسرائيلي الأخير على غزة بلغت 30 وحدة سكنية هدمت كليا، فيما تعرضت للأضرار الجزئية 500 وحدة سكنية أخرى.

وأشار في بيان للوزارة الثلاثاء، إلى أن طواقم الوزارة الهندسية والفنية شرعت منذ ساعات الصباح بحصر أضرار العدوان وقامت آليات ومعدات الوزارة بفتح الطرقات المغلقة بفعل الركام .

وشدد الوزير الحساينة على أن الوزارة تبذل كل الجهود الممكنة وبالتواصل والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الدولية بهدف إزالة آثار العدوان والتخفيف من معاناة المواطنين واستكمال مشاريع إعادة الاعمار.