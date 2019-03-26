أسماء و آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، عن أسماء المسافرين والآلية المتوقع سفرهم بها عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، غداً الأربعاء.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الحافلات المتوقع سفرها حافلة الجوازات المصرية، والحافلة الأولى والثانية، والثالثة حتى الرقم (80) من كشف (3/27).

ودعت المسافرين لضرورة الالتزام بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

كذلك دعت جميع المسافرين لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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