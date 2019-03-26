أبو الغيط: الدول التي تنقل سفاراتها للقدس تُغامر بعلاقاتها مع العالم العربي

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن رفضه واستنكاره لما أعلنه رئيس الهندوراس، ورئيسة وزراء رومانيا، بشأن عزمهما نقل سفارة بلديهما من تل أبيب إلى القدس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام السفير محمود عفيفي في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن أبو الغيط أكد أن بعض الدول التي تسعى لإرضاء الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال الإعلان عن نقل سفارتها إلى القدس، إنما تتورط في مخالفة جسيمة للقانون الدولي الذي يعتبر القدس أرضاً محتلة، وأن نقل السفارات إليها إجراء باطل ولا يُغير هذه الوضعية، ولا يكسب الاحتلال أية صفة قانونية.

وأضاف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أعتبر ان الدول التي تتخذ مثل هذه الخطوات إنما تُغامر بصداقتها للعالم العربي، داعياً إياها إلى مراجعة سياستها السلبية التي لا تخدم تحقيق السلام في المنطقة.

ولفت إلى أنه في حالة رومانيا، فإنه يبدو أن قرار نقل السفارة للقدس اتخذ على اساس اهواء شخصية لدى رئيسة الوزراء، وان الرئيس الروماني له تقدير مختلف للأمر من واقع ادراكه لتبعاته السلبية.

ودعا أبو الغيط هندوراس ورومانيا إلى إجراء مراجعة لمواقفهما، مشيرا إلى أن القمة العربية التي تُعقد بتونس مطلع الأسبوع القادم سوف تدرس هذا الموضوع.