هل يغيب رونالدو عن يوفنتوس بعد إصابته أمام صربيا؟

خرج كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي من مباراة بلاده البرتغال أمام ضيفتها صربيا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 عقب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية الاثنين.



واضطر رونالدو (34 عاما) لمغادرة الملعب عقب محاولته الركض بسرعة خلف الكرة ليحل محله لاعب الوسط بيتزي بعد نصف ساعة من البداية بينما كانت صربيا متقدمة 1-صفر بهدف دوسان تاديتش من ركلة جزاء.



وبدا أن رونالدو أشار نحو عضلة الفخذ الخلفية لساقه اليسرى حيث تلقى العلاج بجوار الراية الركنية.

وذهبت أغلب وسائل الإعلام العالمية إلى أن رونالدو مهدد بالغياب لمدة تتراوح بين شهر أو شهرين، لكن صحيفة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية أكدت أن نجم يوفنتوس تكلّم مع بعض الصحفيين وقال: "أنا لست قلقا بشأن الإصابة، أعرف جسدي جيدا ولا أعتقد أن فترة الراحة ستتجاوز أسبوعا أو أسبوعين على أقصى تقدير".



وكان رونالدو، الذي يستعد فريقه يوفنتوس لمواجهة خارج ملعبه أمام أياكس لأمستردام في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في العاشر من الشهر المقبل، يخوض مباراته الثانية مع البرتغال منذ كأس العالم العام الماضي.