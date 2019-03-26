إصابتان في مواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم الجلزون

أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأوضح مسؤول اللجنة الشعبية في المخيم محمود مبارك، أن قوات الاحتلال تتواجد منذ الليلة الماضية في المنطقة القريبة من مدخل المخيم وضاحيتي التربية والتعليم والزراعة، وتقوم بأعمال تفتيش، بعد ان اغلقت الطريق الرئيسية الرابط بين الجلزون ورام الله.

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الاعيرة النارية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما ادى إلى إصابة اثنين منهم، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.

ولفت مبارك إلى ان جنود الاحتلال اعتلوا اسطح عدة منازل في المنطقة المحاذية لمستوطنة "بيت ايل"، وعرف منها منزل ابو طارق الطريفي .

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عدي مصطفى نخلة، خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل المخيم ظهر اليوم.