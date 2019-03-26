90 أسيراً في "النقب" أمضوا الليلة الماضية مقيدين "بالأبراش"

قال نادي الأسير إن (90) أسيراً في قسم (3) في معتقل "النقب الصحراوي" أمضوا الليلة الماضية وهم مقيدين "بالأبراش" (أسرة النوم)، لافتاً إلى أن القسم مجرّد من الأغطية والفرشات ومن أي مقتنيات.

وبين نادي الأسير، أن إدارة المعتقل تُطالب الأسرى داخل القسم بتقديم تعهد بعدم حرق الأغطية في حال إدخالها، بالمقابل أبلغ الأسرى الإدارة أنه لا يوجد من يمثلهم تنظيماً بعد خطوة حل التمثيل التنظيمي داخل القسم، وبالتالي لا يوجد من يتعهد لهم.

من الجدير ذكره، أن معتقل "النقب" يتعرض منذ الـ19 شباط/ فبراير 2019 إلى عمليات قمع واقتحامات مكثفة بعد نصب إدارة المعتقل أجهزة تشويش في محيط الأقسام، وبلغت ذروتها أول أمس بعدما أقدمت قوات القمع على الاعتداء على أسرى قسم (4) أثناء عملية نقلهم إلى قسم (3)، حيث استخدمت بحقهم الرصاص وقنابل الصوت والغاز، وواجه الأسرى عملية قمعهم بطعن اثنين من السجانين.

وتعتبر عملية القمع هذه الأشد منذ سنوات في معتقل "النقب الصحراوي" سبقها عملية قمع في معتقل "عوفر" بداية العام الجاري.

وحمّل نادي الأسير، مجدداً إدارة معتقلات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسرى داخل معتقل "النقب".