نتنياهو يتبنى وقف النار دون الاعلان رسمياً وليبرمان يتهمه بالمنهزم   

بدأ جيش الاحتلال بإزالة الحواجز التي نصبها على الطرق الواصلة بين كيبوتسات غلاف غزة.

و أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الى أنه قد تم فتح الطرق امام حركة السيارات.

وقد تم اغلاق تلك الطرق بالأمس بسبب الوضع الأمني.

كما قرر عدد كبير من سكان كيبوتسات غلاف غزة التظاهر مساء اليوم على مفترق كيبوتس "نير عام"، احتجاجا على موافقة بنيامين نتنياهو على وقف النار مع حماس.

وزعم سكان غلاف غزة بانه لا توجد سياسية لدى حكومة نتنياهو لكيفية التعامل مع غزة.

اما وزير الحرب الاسرائيلي الاسبق افيغدور ليبرمان، فقد انتقد بنيامين نتنياهو عقب عودة الحياة الطبيعية في غلاف غزة.

وقال ليبرمان: " هذا ليس وقفا للنار، بل انهيار كل ما يسمى قوة الردع الاسرائيلي، وانا ابدا لن اكون شريكا مع نتنياهو الذي يتبني سياسة مهزومة، ولهذا السبب قدمت استقالتي قبل اشهر".