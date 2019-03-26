الأرصاد: أمطار وعواصف رعدية غداً حتى السبت القادم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية للاحتلال الإسرائيلي، بأن كتلة هوائية ستضرب فلسطين ابتداءً من غدٍ الأربعاء حتى يوم السبت القادم.

وأشارت الأرصاد إلى أن الأجواء الليلة ستكون باردة نسبياً أما غداً الأربعاء ستدخل المنطقة كتلة هوائية باردة، ومن المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة عصر غداً في كافة الأراضي الفلسطينية وتتواصل الأمطار حتى السبت القادم.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تهطل أمطار محلية شمال فلسطين فقط، بينما تمتد الأمطار لتشمل كافة انحاء فلسطين المحتلة يوم الجمعة مصحوبة بعواصف رعدية وسيتواصل سقوط الأمطار حتى يوم السبت.