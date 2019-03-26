ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

عودة الحياة لـ"غلاف غزة" ومظاهرات ضد نتنياهو

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:29 - 26 مارس 2019
جيش الاحتلال الاسرائيلي يزيل الحواجز في مستوطنات غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي يزيل الحواجز في مستوطنات غزة
مشاركة

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، إزالة الحواجز التي نصبها على الطرق الواصلة بين المستوطنات في "غلاف غزة" إضافة إلى فتح الطرق امام حركة السيارات تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرينوت العبرية، أن جيش الاحتلال قرر الغاء الإجراءات الأمنية التي اتخذها أمس في ظل التصعيد العسكري ضد قطاع غزة، وقرر إعادة فتح الطرق وإزالة الحواجز وسمح للمستوطنين بالتحرك بشكل طبيعي.

ولفتت الصحيفة، إلى ان مستوطنو غلاف غزة قرروا التظاهر مساء اليوم على مفترق كيبوتس نيرعام احتجاجاً على موافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على وقف اطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

واتهم المستوطنون، حكومة نتنياهو بعدم امتلاكها خطة سياسية توضح كيفية التعامل مع قطاع غزة.

متعلقات