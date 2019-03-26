عودة الحياة لـ"غلاف غزة" ومظاهرات ضد نتنياهو

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، إزالة الحواجز التي نصبها على الطرق الواصلة بين المستوطنات في "غلاف غزة" إضافة إلى فتح الطرق امام حركة السيارات تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرينوت العبرية، أن جيش الاحتلال قرر الغاء الإجراءات الأمنية التي اتخذها أمس في ظل التصعيد العسكري ضد قطاع غزة، وقرر إعادة فتح الطرق وإزالة الحواجز وسمح للمستوطنين بالتحرك بشكل طبيعي.

ولفتت الصحيفة، إلى ان مستوطنو غلاف غزة قرروا التظاهر مساء اليوم على مفترق كيبوتس نيرعام احتجاجاً على موافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على وقف اطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

واتهم المستوطنون، حكومة نتنياهو بعدم امتلاكها خطة سياسية توضح كيفية التعامل مع قطاع غزة.