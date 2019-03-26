السيد نصرالله: صاروخ غزة أعطى دلالة أن "إسرائيل" أوهن من بيت عنكبوت

اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنّ الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان حدث مفصلي في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

وفي كلمة له حول آخر التطورات السياسية، توجه نصر الله بالتحية لصمود شعب غزة ومقاومتها لمواجهة العدوان الاسرائيلي، مشيراً إلى أنّ "الإعلان الأميركي بشأن الجولان يدل على الاستهتار بالعالم العربي والإسلامي".

وقال إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب استهان بمواقف الدول الحليفة لأميركا التي لم تكن في حساباته حين اتخذ قراره بشأن الجولان، مضيفاً "قرار ترامب يعبر عن استهانة بكل القرارات الدولية والإجماع الدولي بأن الجولان أرض سورية محتلة".

وعليه، لفت نصر الله إلى أنّ الإدارة الأميركية تستخدم المؤسسات الدولية بقدر ما تخدم سياستها ومصالحها. كما ذكر أنّ قرار ترامب يدل على عدم قدرة المؤسسات الدولية على حماية أي حق من حقوق الشعوب.

وفي سياق متصل، لفت إلى أنّ الأولوية المطلقة لأميركا وحكوماتها المتعاقبة هي "إسرائيل ولا مصالح تُحترم حين تتعارض مع مصالحها".

الأمين العام لحزب الله رأى أنّ "ترامب وجه اليوم ضربة قاضية لما يسمى عملية السلام في المنطقة". وتابع أنّ صمت العالم العربي على مصادرة ترامب للقدس جعله يتجرأ على موقفه بشأن الجولان المحتل.

ولم يستبعد نصر الله أن يعترف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بعد قراره بشأن الجولان المحتل.

وبالحديث عن الموقف العربي بشأن الجولان المحتل، قال نصر الله إنّه كان يحتاج لـ"شجاعة ورجولة"، مضيفاً "أبسط رد سياسي على ترامب سحب القمة العربية في تونس المبادرة العربية للسلام من طاولة البحث".

وفي السياق عينه، اعتبر نصر الله أنّ الخيار الوحيد أمام السوريين واللبنانيين والفلسطينيين لاستعادة أرضهم وحقوقهم هو المقاومة.

وعن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأخيرة إلى لبنان، قال نصر الله "في الشكل بومبيو ذكر "حزب الله" 18 مرة وايران 19 مرة في دقائق معدودة خلال تصريحه في لبنان".

كما أعرب عن سعادته من أن يذكر بومبيو اسم حزب الله قائلاً "يسعدنا ولا يخيفنا أن يذكر وزير خارجية أقوى دولة مستكبرة في العالم اسم حزب الله". وتابع "غضب الولايات المتحدة منا يجعلنا نطمئن ونزداد يقيناً بسلامة موقعنا وخياراتنا"، منوهاً إلى انّ بومبيو "لم يقل جملة صحيحة واحدة خلال زيارته إلى لبنان".

وبحسب الأمين العام لحزب الله فإنه يجب الانتباه إلى أن زيارة بومبيو تأتي في سياق المعركة التي تخوضها أميركا لمصلحة إسرائيل.

كلام بومبيو بالنسبة إلى نصر الله "خلا من أي إشارة إلى إسرائيل واعتداءاتها وخروقاتها وتهديداتها".

وشدد نصرالله أن المقاومة في غزة وصاروخها الاخير الذي ضرب تل أبيب اعطى دلالة جديدة ان إسرائيل أوهن من بيت عنكبوت.